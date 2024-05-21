Возможны пуски ракет: Свитан сказал, где россияне собрали свои самолеты

Российские оккупанты регулярно проводят массированные обстрелы Украины. Поэтому именно места базирования их бомбардировщиков могут быть следующей целью для нашего государства.

Стало известно, что россияне собрали на базе "Оленья" треть боеспособных бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, Роман Свитан, рассказал 24 Каналу, что расстояние до этой базы от границы с Украиной почти 2 тысячи километров, поэтому для поражения такой цели нужны соответствующие беспилотники.

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Почему именно база "Оленья" стала основной

Для того, чтобы Украине достичь такой цели нужны соответствующие средства. Но эта база важна и является одной из главных, поэтому такие попытки стоит делать. Кроме нее, есть еще несколько аэродромов на Ближнем Востоке, в частности Черниговка, Украинка, Зеленый Клин.

Роман Свитан заметил, что все это украинские названия, украинцев там очень много, поэтому мы прекрасно знаем, что происходит. Однако расстояние от этих баз достаточно большое – более 7 тысяч километров, поэтому россиянам не выгодно запускать оттуда свои самолеты.

Зато с "Оленьи" 2 тысячи километров и выход на Каспийское море. Далее сброс ракет и возвращение обратно или в Энгельс. Поэтому эскадрилья сейчас там стоит. Они могут быть готовы к пуску ракет, поэтому надо быть очень осторожным,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

В основном оккупанты поднимают самолеты ночью, а уже под утро в Украину заходят ракеты для выполнения боевых задач. Украинская ПВО к этому готова.

Россия массированно обстреливает Украину