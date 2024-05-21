Стало известно, что россияне собрали на базе "Оленья" треть боеспособных бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, Роман Свитан, рассказал 24 Каналу, что расстояние до этой базы от границы с Украиной почти 2 тысячи километров, поэтому для поражения такой цели нужны соответствующие беспилотники.
Смотрите также Россия подняла аж 6 бортов: что известно о МиГ-31К, которые могут атаковать "Кинжалами"
Почему именно база "Оленья" стала основной
Для того, чтобы Украине достичь такой цели нужны соответствующие средства. Но эта база важна и является одной из главных, поэтому такие попытки стоит делать. Кроме нее, есть еще несколько аэродромов на Ближнем Востоке, в частности Черниговка, Украинка, Зеленый Клин.
Роман Свитан заметил, что все это украинские названия, украинцев там очень много, поэтому мы прекрасно знаем, что происходит. Однако расстояние от этих баз достаточно большое – более 7 тысяч километров, поэтому россиянам не выгодно запускать оттуда свои самолеты.
Зато с "Оленьи" 2 тысячи километров и выход на Каспийское море. Далее сброс ракет и возвращение обратно или в Энгельс. Поэтому эскадрилья сейчас там стоит. Они могут быть готовы к пуску ракет, поэтому надо быть очень осторожным,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
В основном оккупанты поднимают самолеты ночью, а уже под утро в Украину заходят ракеты для выполнения боевых задач. Украинская ПВО к этому готова.
Россия массированно обстреливает Украину
- Целью последних атак врага стала энергетика. В результате обстрела 8 мая были полностью выведены из строя две украинские ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Для восстановления нужны немалые усилия и большие средства.
- В Воздушных силах отметили, что готовы отражать атаки россиян с любых направлений. Однако потребность в боеприпасах есть всегда, особенно во время массированных обстрелов. Ведь Украина не производит таких ракет, систем и комплексов. О потребности в них хорошо знают наши партнеры.
- Для того чтобы уберечь энергосистему от атак, стоит работать над распределением генерации. То есть вместо 20 крупных объектов можно создать 100 – 200 маленьких по всей Украине. Это поможет снизить риски и сократить убытки от повреждений. Построить такие объекты можно в течение нескольких лет.