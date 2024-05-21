Стало известно, что россияне собрали на базе "Оленья" треть боеспособных бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, Роман Свитан, рассказал 24 Каналу, что расстояние до этой базы от границы с Украиной почти 2 тысячи километров, поэтому для поражения такой цели нужны соответствующие беспилотники.

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Почему именно база "Оленья" стала основной

Для того, чтобы Украине достичь такой цели нужны соответствующие средства. Но эта база важна и является одной из главных, поэтому такие попытки стоит делать. Кроме нее, есть еще несколько аэродромов на Ближнем Востоке, в частности Черниговка, Украинка, Зеленый Клин.

Роман Свитан заметил, что все это украинские названия, украинцев там очень много, поэтому мы прекрасно знаем, что происходит. Однако расстояние от этих баз достаточно большое – более 7 тысяч километров, поэтому россиянам не выгодно запускать оттуда свои самолеты.

Зато с "Оленьи" 2 тысячи километров и выход на Каспийское море. Далее сброс ракет и возвращение обратно или в Энгельс. Поэтому эскадрилья сейчас там стоит. Они могут быть готовы к пуску ракет, поэтому надо быть очень осторожным,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

В основном оккупанты поднимают самолеты ночью, а уже под утро в Украину заходят ракеты для выполнения боевых задач. Украинская ПВО к этому готова.

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