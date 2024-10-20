Ляпас Путіну: Франція виявила активний інтерес до Курської операції

Операція ЗСУ на Курщині стала неочікуваністю для Заходу. Не всі політики із захватом підтримали дії України, побоюючись ескалації.

Втім Франція зробила показовий крок для підтримки України через свого міністра закордонних справ. Детальніше про важливість візиту Жана-Ноеля Барро до України 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Неприємний сигнал для Росії

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 19 жовтня з робочим візитом прибув до України. Вже 20 жовтня він має намір поїхати у Сумську область та відвідати українських військових, які проводять операцію на Курщині.

Це прояв підтримки військової операції, яку проводить Україна. На Заході багато хто оцінив її, але було й чимало критики та застережень. Ті, хто бояться ескалації, висловлюють занепокоєння. А зараз ми бачимо, що Франція проявила інтерес до цієї операції,

– зауважив Володимир Фесенко.

Чимало американських та європейських військових експертів і власне військових краще розуміють логіку дій Сил оборони. У війні, яку розпочала Росія, доводиться діяти нестандартно, і якщо не усі політики це оцінили, то військових, безумовно, вражав такий сміливий хід України.

Тож такі дії з боку Франції, які опосередковано виявили підтримку дій Збройних Сил України, є для Росії дуже неприємним знаком.

"Російське лобі у Франції працює й зараз, доволі потужне. Кожного тижня у Франції відбуваються заходи, які організовує російська торгівельна палата. Там працюють й інші засоби, від бізнесу і до культурної сфери. Деякі політики виступають за припинення війни, за те, щоб Франція не підтримувала Україну. Для Росії дуже неприємно те, що зараз відбувається", – пояснив політолог.

Вплив Росії на Францію

У Кремлі завжди були переконані, що у них є сильний вплив на Францію, навіть більший, ніж на Німеччину. Однак зараз з'ясовується, що це не зовсім так. Тож безперечно, Росія намагатиметься відновити вплив на Париж.

Але є Макрон. Він є дуже гнучким політиком. Зараз він підтримує Україну, але у нього особливі стосунки з Росією, тому, думаю, він не розриватиме стосунків з Росією. Він не виступатиме, як Шольц, миротворцем, але й не спалить усі мости з Кремлем. До речі, і США цього не роблять,

– додав Фесенко.

Водночас варто відзначити, що зараз Франція посилила підтримку України, і є в цьому послідовною. Це є успішним кейсом української дипломатії та президента України особисто.