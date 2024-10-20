Пощечина Путину: Франция проявила активный интерес к Курской операции

Операция ВСУ на Курщине стала неожиданностью для Запада. Не все политики с восторгом поддержали действия Украины, опасаясь эскалации.

Впрочем Франция сделала показательный шаг для поддержки Украины через своего министра иностранных дел. Подробнее о важности визита Жана-Ноэля Барро в Украину 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Неприятный сигнал для России

Новоназначенный министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 19 октября с рабочим визитом прибыл в Украину. Уже 20 октября он намерен поехать в Сумскую область и посетить украинских военных, которые проводят операцию на Курщине.

Это проявление поддержки военной операции, которую проводит Украина. На Западе многие оценили ее, но было и немало критики и предостережений. Те, кто боятся эскалации, выражают беспокойство. А сейчас мы видим, что Франция проявила интерес к этой операции,

– отметил Владимир Фесенко.

Многие американские и европейские военные эксперты и собственно военные лучше понимают логику действий Сил обороны. В войне, которую начала Россия, приходится действовать нестандартно, и если не все политики это оценили, то военных, безусловно, поражал такой смелый ход Украины.

Поэтому такие действия со стороны Франции, которые косвенно проявили поддержку действий Вооруженных Сил Украины, являются для России очень неприятным знаком.

"Российское лобби во Франции работает и сейчас, довольно мощное. Каждую неделю во Франции проходят мероприятия, которые организует российская торговая палата. Там работают и другие средства, от бизнеса и до культурной сферы. Некоторые политики выступают за прекращение войны, за то, чтобы Франция не поддерживала Украину. Для России очень неприятно то, что сейчас происходит", – объяснил политолог.

Влияние России на Францию

В Кремле всегда были убеждены, что у них есть сильное влияние на Францию, даже большее, чем на Германию. Однако сейчас выясняется, что это не совсем так. Поэтому бесспорно, Россия будет пытаться восстановить влияние на Париж.

Но есть Макрон. Он является очень гибким политиком. Сейчас он поддерживает Украину, но у него особые отношения с Россией, поэтому, думаю, он не будет разрывать отношений с Россией. Он не будет выступать, как Шольц, миротворцем, но и не сожжет все мосты с Кремлем. Кстати, и США этого не делают и США этого не делают,

– добавил Фесенко.

В то же время стоит отметить, что сейчас Франция усилила поддержку Украины, и является в этом последовательной. Это является успешным кейсом украинской дипломатии и президента Украины лично.