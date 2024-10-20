Втім Франція зробила показовий крок для підтримки України через свого міністра закордонних справ. Детальніше про важливість візиту Жана-Ноеля Барро до України 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Неприємний сигнал для Росії

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 19 жовтня з робочим візитом прибув до України. Вже 20 жовтня він має намір поїхати у Сумську область та відвідати українських військових, які проводять операцію на Курщині.

Це прояв підтримки військової операції, яку проводить Україна. На Заході багато хто оцінив її, але було й чимало критики та застережень. Ті, хто бояться ескалації, висловлюють занепокоєння. А зараз ми бачимо, що Франція проявила інтерес до цієї операції,

– зауважив Володимир Фесенко.

Чимало американських та європейських військових експертів і власне військових краще розуміють логіку дій Сил оборони. У війні, яку розпочала Росія, доводиться діяти нестандартно, і якщо не усі політики це оцінили, то військових, безумовно, вражав такий сміливий хід України.

Тож такі дії з боку Франції, які опосередковано виявили підтримку дій Збройних Сил України, є для Росії дуже неприємним знаком.

"Російське лобі у Франції працює й зараз, доволі потужне. Кожного тижня у Франції відбуваються заходи, які організовує російська торгівельна палата. Там працюють й інші засоби, від бізнесу і до культурної сфери. Деякі політики виступають за припинення війни, за те, щоб Франція не підтримувала Україну. Для Росії дуже неприємно те, що зараз відбувається", – пояснив політолог.

Вплив Росії на Францію

У Кремлі завжди були переконані, що у них є сильний вплив на Францію, навіть більший, ніж на Німеччину. Однак зараз з'ясовується, що це не зовсім так. Тож безперечно, Росія намагатиметься відновити вплив на Париж.

Але є Макрон. Він є дуже гнучким політиком. Зараз він підтримує Україну, але у нього особливі стосунки з Росією, тому, думаю, він не розриватиме стосунків з Росією. Він не виступатиме, як Шольц, миротворцем, але й не спалить усі мости з Кремлем. До речі, і США цього не роблять,

– додав Фесенко.

Водночас варто відзначити, що зараз Франція посилила підтримку України, і є в цьому послідовною. Це є успішним кейсом української дипломатії та президента України особисто.