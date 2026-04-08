Вночі ворог масовано атакував Одещину: є пошкодження портової інфраструктури
- Вночі 8 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область, постраждала цивільна та портова інфраструктура.
- Також було частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення, інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Вночі в середу, 8 квітня, російські війська масовано атакували безпілотникам Одеську область. Внаслідок удару в регіоні було пошкоджено портову інфраструктуру.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки атаки "Шахедів" на Одещині?
Олег Кіпер зазначив, що цього разу під ударом опинився південь Одещини.
Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна та портова інфраструктура, також було частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.
Як повідомили в ДСНС, усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували.
За даними Одеської ОВА, інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.
Наслідки нічної атаки БпЛА на Одещині / Фото: ДСНС, Олег Кіпер
Вночі ворог бив по Україні: що відомо?
Цієї ночі для атаки ворог застосував 176 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Близько 120 із цих дронів становили саме "Шахеди". За попередніми даними, силам ППО вдалося знешкодити 146 ворожих безпілотників.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Вже зранку вибухи також гриміли на Полтавщині. Перед цим Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку регіону.