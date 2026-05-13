Недосяжні мрії, – Братчук відреагував на нові зазіхання Росії на Одесу

Росіяни не полишають намірів захопити Одещину. Однак для цього ворогу потрібно провести морську, повітряну і наземну операції.

Зокрема, окупанти продовжують атакувати Одесу ударними БпЛА. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що Росії не вдасться досягнути своєї мети.

Читайте також Росія завдає масованого удару по Україні посеред дня: усе про вибухи й наслідки ворожого терору

Які можливості Росії щодо Одеси?

Сергій Братчук розповів, що поблизу України на Чорному морі немає бойових кораблів Росії, а "Калібри" розташовані в Новоросійську, який сьогодні є досяжним для українських засобів вогневого ураження. Великих десантних кораблів залишилося не так багато. Кілька одиниць використовувалися для логістики, забезпечення перевезень.

Зверніть увагу! Вночі 13 травня Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. Окупанти застосовують дрони, крилаті ракети та балістику, намагаючись перевантажити українську ППО. У ГУР повідомили, що атака може відбуватися у кілька хвиль. У такий спосіб ворог відкинув пропозиції щодо перемир'я. Зокрема, вибухи лунають і в Одесі.

Сьогодні, 13 травня, Росія намагається атакувати портову, припортову інфраструктуру Одеського району. Однак працюють українські засоби протиповітряної оборони, які збивають ворожі дрони.

Сили оборони збили кілька одиниць "Шахедів". Працюють дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, класичні засоби ППО. Тобто попри величезний тиск з повітря насамперед ворог не може здобути якоїсь переваги, тому що відсоток збиття дуже великий,

– підкреслив речник.

Ворог атакував промисловий об'єкт в Одесі, є наслідки влучань. Однак російські загарбники не здобувають тих успіхів, на які розраховують. Тому мрії Володимира Путіна про Одещину марні.

"Це недосяжні мрії, які не здійсняться. Це не самозаспокоєння, ми не намагаємося переконати, мовляв, все добре. Є оборона, вона удосконалюється на землі, в повітрі, на морі. Я впевнений, що на морі стратегічна ініціатива на боці нашої держави, хоча битва за Чорне море продовжується", – додав Братчук.

Нагадаємо, що 12 травня начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що найближчим часом Росія може здійснити масовану атаку на Україну. Адже українська розвідка зафіксувала передислокацію російської тактичної авіації та її активність на аеродромах базування. Ворогу це потрібно для того, щоб уберегти літаки від українських БпЛА та убезпечити їх від можливих атак. Тому українці повинні оперативно реагувати на повітряну тривогу.

Атака на Одещину 13 травня: що відомо?

У ніч на 13 травня росіяни масовано атакували ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одещини. Окупанти здійснювали атаку у кілька хвиль, є пошкодження складських і господарчих приміщень. Внаслідок влучань виникли локальні пожежі, які рятувальники оперативно загасили.

Водночас у житловому дворі Одеси після атаки спалахнула пожежа. Уламки ворожого дрона впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та пошкодили понад 200 вікон. Вогонь охопив кілька автомобілів, які були припарковані біля багатоповерхівки.

На жаль, є двоє постраждалих, яким надають необхідну допомогу. Інформацію щодо їхнього стану та можливих інших потерпілих уточнюють. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Крім того, у Білгороді-Дністровському внаслідок падіння уламків безпілотника було пошкоджено дах триповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає, на місці працює ДСНС.