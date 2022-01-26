На Одещині ЗСУ випробовують нову зброю

На полігоні в Одеській області стартували випробування нової зброї. Тестують зразки на суші та в Чорному морі.

Про планову бойову стрільбу місцевих жителів повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації. Випробовують озброєння на полігоні "Алібей" біля села Тузли Одеської області.

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Випробування зброї на Одещині

Відомо, що випробування озброєння стартували 25 січня. Бойова стрільба в Одеській області триватиме до 12 лютого.

На час проведення досліджень зброї, обмежать доступ цивільних до морської коси. Мовиться про територію від села Лебедівка до частини Чорного моря біля полігону.

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Жителі можуть виявити уламки ракет, боєприпасів або безпілотників довкола полігону. У таких випадках просять звертатися до командування "Алібею" або до місцевої влади.

Полігон в Одеській області: що відомо "Алібей" – це полігон, який належить Міністерству оборони України. Його створили як альтернативу окупованим Росією територіям для випробувань в Криму. Із 2017 року на полігоні тестувати ракетні комплекси "Вільха", "Нептун", "Печора", "Тайфун" і "Точка-У".

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