Консульство Росії в Одесі припиняє прийом громадян

У Консульстві Росії в Одесі невдовзі перестануть приймати громадян. Також зникне можливість навіть записатися туди на прийом.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на сайт дипустанови. Там про це написали 21 лютого й пояснили одразу двома факторами.

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Просять забирати документи

На сайті консульства написали, що причин є кілька. Передусім вказали, що таке рішення ухвалили у зв'язку з оптимізацією штату.

Мовляв, це "обумовлено аналогічними діями низки західних країн". Також згадали й захворюваність на коронавірус. Російські дипломати вважають, що наразі вкрай "несприятлива ​​епідеміологічна обстановка".

Переконливе прохання до всіх, хто має в Генеральному консульстві готові документи, особливо закордонні паспорти, найближчим часом з'явитися для їхнього отримання,

– закликали в установі.

Проте також додали, що не варто хвилюватися тим, хто вже мав запис на зустріч. Проте ці люди можуть туди прийти лише "суворо відповідно до призначеної дати та часу."

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Текст на сайті установи / Скриншот 24 каналу

Консульство в іншому місті

15 лютого повідомили, що у Львові посилили охорону всіх важливих об'єктів і дипломатичних установ. До їхнього списку також увійшло львівське консульство Росії.

Охорону там забезпечують службовці Нацгвардії. На сайті дипустанови нічого про це не говорили. Проте там написали, що відключили всі телефони зі "зрозумілих причин".

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