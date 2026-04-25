Путін робить на це ставку, – Братчук повідомив наслідки атаки на Одещину

Вночі 25 квітня Росія вкотре била по Одеській області. Є постраждалі та зруйновані житлові будинки. Також окупанти влучили в судно під прапором Панами.

Крім того, уламки дронів впали у Румунії. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу про наслідки атаки на Одещину.

Яка мета росіян?

Сергій Братчук зазначив, що окупанти обстрілюють південь щодня. Українські мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів щодня працюють над тим, щоб захистити українців. Зокрема, в Одесі ворог б'є по цивільних суднах.

Я розумію, що ставка Путіна на те, щоб залякати тих, хто до нас підходить під різними прапорами. Бо прапор Панами – це ще не означає, що це суто панамський бізнес. Вантажообіги, які сьогодні є в портах Одеси – це без перебільшення унікальні випадки під час війни, коли не просто є рух в портах, а вони працюють. Весь світ намагається заходити до нас торгувати,

– пояснив він.

Сьогодні діяльність цих коридорів для експорту та імпорту забезпечена Силами оборони. Зокрема, Військово-морськими силами ЗСУ, іншими структурами.

Росіяни постійно завдають ударів по житлових будинках на Одещині. Є загиблі, поранені. Також по портах. Це можуть бути атаки з кількома хвилями дронів, зокрема, десятки з них можуть бути реактивними.

Сьогодні зростає відсоток збиття цих ворожих повітряних цілей, що не може не надавати оптимізму. Зараз дуже активно триває робота над побудовою більш ешелонованої оборони саме повітряного простору півдня нашої держави. Є позитивні просування у цьому напрямку,

– підкреслив речник.

Атака на Одещину 25 квітня: що відомо?

У ніч на 25 квітня Росія масовано атакувала Одещину. Внаслідок обстрілу було пошкоджено та зруйновано 3 приватні житлові будинки, господарське приміщення та 7 автівок. Виникли пожежі, які станом на зараз ліквідовані. На жаль, є двоє постраждалих. Їм надали медичну допомогу.

Також внаслідок російської атаки в Одесі було пошкоджено припортову територію та складські приміщення. Зокрема, ворожі дрони влучили у судно під прапором Панами, яке працювало на перевалці контейнерних вантажів. На борту сталась пожежа. Екіпаж самостійно ліквідував її. Судно продовжило рух.

Крім того, масована атака зачепила і Румунію. Уламки дронів впали у повіті Тулча поблизу річкового кордону з Україною. Людей у радіусі 200 метрів евакуювали через можливий вибуховий заряд. Бухарест засудив дії Росії та підкреслили загрозу колективній безпеці НАТО.