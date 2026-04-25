Кроме того, обломки дронов упали в Румынии. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 каналу о последствиях атаки в Одесской области.

Какова цель россиян?

Сергей Братчук отметил, что оккупанты обстреливают юг ежедневно. Украинские мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков ежедневно работают над тем, чтобы защитить украинцев. В частности, в Одессе враг бьет по гражданским суднам.

Я понимаю, что ставка Путина на то, чтобы запугать тех, кто к нам подходит под разными флагами. Потому что флаг Панамы – это еще не означает, что это чисто панамский бизнес. Грузообороты, которые сегодня есть в портах Одессы – это без преувеличения уникальные случаи во время войны, когда не просто есть движение в портах, а они работают. Весь мир пытается заходить к нам торговать,

– объяснил он.

Сегодня деятельность этих коридоров для экспорта и импорта обеспечена Силами обороны. В частности, Военно-морскими силами ВСУ, другими структурами.

Россияне постоянно наносят удары по жилым домам в Одесской области. Есть погибшие, раненые. Также по портам. Это могут быть атаки с несколькими волнами дронов, в частности, десятки из них могут быть реактивными.

Сегодня растет процент сбития этих вражеских воздушных целей, что не может не придавать оптимизма. Сейчас очень активно идет работа над построением более эшелонированной обороны именно воздушного пространства юга нашего государства. Есть положительные продвижения в этом направлении,

– подчеркнул спикер.

Атака на Одесскую область 25 апреля: что известно?

В ночь на 25 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область. В результате обстрела были повреждены и разрушены 3 частных жилых дома, хозяйственное помещение и 7 автомобилей. Возникли пожары, которые по состоянию на сейчас ликвидированы. К сожалению, есть двое пострадавших, им оказали медицинскую помощь.

Также в результате российской атаки в Одессе были повреждены припортовая территория и складские помещения. В частности, вражеские дроны попали в судно под флагом Панамы, которое работало на перевалке контейнерных грузов. На борту произошел пожар. Экипаж самостоятельно ликвидировал его. Судно продолжило движение.

Кроме того, массированная атака затронула и Румынию. Обломки дронов упали в уезде Тулча вблизи речной границы с Украиной. Людей в радиусе 200 метров эвакуировали из-за возможного взрывного заряда. Бухарест осудил действия России и подчеркнул угрозу коллективной безопасности НАТО.