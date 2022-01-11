Начальник управління стратегічних розслідувань поліції Одеси попався п'яним за кермом

У Чернівцях патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого був високопоставлений працівник поліції. Про скандальний інцидент повідомили одеські журналісти.

Причому зазначений водій мав явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Про це свідчить відео, опубліковане у телеграм-каналі xydessa.

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Високопоставлений працівник поліції був п'яним за кермом

Інцидент трапився у Чернівцях на вулиці на Винниченка ще 8 січня.

Приблизно о 1:30 патрульні зупинили позашляховик Mercedes G 63 AMG.

А за його кермом виявився чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

А проте він відмовився на місці проходити тест на алкогольне сп'яніння.

Про все це свідчить відео, опубліковане у мережі.

Адмінпротоколи водію виписали за перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

одеські журналісти пишуть, що зазначений водій – начальник управління стратегічних розслідувань поліції на Одещині полковник В'ячеслав Єфтеній. Зараз він перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

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