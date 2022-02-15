Напад Росії – фейк: в Одесі депутат з партії Шарія виступив проти прапорів України на сесії

Одеська міськрада зібралася на позачергове пленарне засідання. Під час сесії депутат Ілля Фрейман оскандалився проросійськими заявами.

Представник партії Шарія в Одеській міськраді Ілля Фрейман обурився скликанням позачергового засідання 15 лютого. Він заявив, що ймовірний напад Росії – це фейки та піар-програма Володимира Зеленського.

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Скандал на засіданні

Президент України Володимир Зеленський запровадив в Україні День єднання. Свято призначили на 16 лютого, щоб показати єдність українців проти агресії Росії.

Із цієї нагоди під час позачергового засідання в Одеській мерії біля кожного депутатського місця поставили прапорці України. Такий прояв патріотизму влаштував не всіх.

Проросійський депутат обурився українськими прапорцями: дивіться відео

Зокрема публічний скандал влаштував депутат від партії Шарія Ілля Фрейман, який заявив, що всі "прогинаються під піар-програму Зеленського".

"Не кулі вбивають людей, а низьке медобслуговування й соцзабезпечення. Що це за пафос, роздали усім прапорці, а з реальними проблемами, а не фейками, ми не боремось", – заявив Фрейман.

Скандал із проросійським депутатом в Одеській міськраді: дивіться відео

Чому зібрали засідання

На позачерговій сесії Одеської міськради розглядали питання змін до бюджету. Депутатам пропонували виділили гроші на забезпечення цивільного захисту та територіальної оборони.

Не всі колеги Іллі Фреймана розділили його проросійську позицію щодо "фейкового" наступу Росії. До слова, депутат від партії Шарія послався на російське МЗС щодо відведення їхніх військ від кордонів України.

Інші одеські депутати підкреслили, що ситуація 15 лютого в сесійній залі показала ставлення кожного і до державного прапора, і до Батьківщини. Свою позицію Фрейману запропонували показати під час голосування, а також навчитися правильно поводитись.

Що відбулося на сесії міськради в Одесі: дивіться відео