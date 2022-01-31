"Не дамо маму образити": одеські активісти звернулися до окупантів з Росії – емоційне відео

Представники патріотичних організацій Одеси записали відеозвернення до російських окупантів. Вони емоційно заявили, що не дадуть захопити рідне місто та країну.

Відеоролик оприлюднив у соцмережах представник громадської ініціативи "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. Він наголосив, що одесити готові воювати за свободу та незалежність.

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Захист Одеси

Участь у створенні відео взяли кілька десятків представників патріотичних організацій Одеси. Ролик розпочався з куплету "Маршу нової армії".

Опісля одесити звернулися з емоційною промовою до російських окупантів. Вони заявили, що Одеса героїчно оборонялася проти нацистів під час Другої світової війни та оборонятиметься проти рашистів.

Не дамо маму образити! Відступати нікуди, за нами лише море!,

– акцентували автори відеозвернення.

Чоловіки підкреслили, що одеські катакомби допомагали партизанам, тож допоможуть і тепер. Жителі готові захищати рідне місто, як і 2014 року.

На створення такого ролика одеситів спонукало скупчення понад 100 тисяч російських військ довкола кордонів України. Вони зазначили, що незалежно від мови, віросповідання чи політичних поглядів, усі стануть єдиним фронтом проти окупантів з Росії.

Емоційне звернення одеситів до російських окупантів: дивіться відео

Можливий напад Росії: коротко

Про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення в Україну, попередила американська й українська розвідка ще восени 2021 року. Тоді Кремль стягнув до кордонів понад 100 тисяч військ.

Експерти припускають, що російська агресія відбуватиметься з кількох напрямків – Білорусь, Чорне море й тимчасово окуповані території Донбасу.

ЗСУ повідомили, що готові до будь-яких сценаріїв. Зокрема, в арсеналі захисників України є комплекси Javelin та безпілотники.

Західні партнери також готові накласти на Росію додаткові економічні санкції, у випадку подальшої агресії Кремля.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Текст публікації у фейсбуці:

"В ситуації, коли понад 100 000 російських військ стоять довкола наших кордонів, ми заявляємо: Ми готові воювати за нашу свободу та незалежність!

Саме тому, всі патріотичні організації Одеси без сумніву стануть єдиним фронтом проти російських окупантів.

Одеса завжди славилася різномаїттям національностей та гостинністю, але лише для тих, хто приходить до нас з миром.

Громадяни нашого міста захищали свої будинки від німецьких нацистів 81 рік тому. Ми вистояли 2014 року, перед сучасними російськими нацистами, які розв’язали війну на українській землі.

Одесити 2 травня 2014 року як ніхто інший показали, що Одеса – це Україна.

Так і сьогодні, незважаючи на всі ті розбіжності, які виникли між нами впродовж останніх років. Незалежно від мови, якою ми спілкуємося. В які церкви, синагоги чи мечеті ходимо. За кого ми віддавали свої голоси на виборах. Ми всі станемо пліч-о-пліч проти російських окупантів.

Слава Україні! Слава Одесі!"