Облетіли берег Криму: кілька літаків НАТО направили в патруль над Чорним морем

У небі над Чорним морем 27 січня було кілька розвідувальних літаків НАТО. Всі вони належать різним країнам.

Про це свідчать дані відкритих систем відстеження руху літаків. Також там можна помітити, що борти кружляли неподалік від Росії та пролетіли практично вздовж узбережжя окупованого Криму. Наразі невідомо, яка була причина цієї активності Альянсу.

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З яких країн вони прилетіли

Одним із суден був патрульний протичовновий літак P-8A Poseidon. Він напередодні вилетів із авіабази "Сінгонелла", що розташована на італійському острові Сицилія.

Згодом над центральною частиною моря з'явився літак бойового управління та цілевказівки Boeing E-8C. Він вилетів з авіабази "Рамштайн", що в Німеччині.

Третім став розвідник Boeing RC-135W. Він до акваторії Чорного моря прийшов із британської авіабази "Мілденхолл". Вказані маршрути кожного з бортів підтверджують дані про відстань їхнього польоту.



Маршрути бортів НАТО над Чорним морем 27 січня / Скриншот "Думская"

Літак НАТО прибув до України

До Львова в обід 26 січня прибув військово-транспортний літак НАТО Boeing C-17 Globemaster III. Він зробив посадку в місцевому аеропорту й згодом звідти вилетів.

Після цього борт направили до Києва. Цей літак вилетів о 8 ранку із Великої Британії. Він пересувався Європою через повітряні простори Нідерландів, Німеччини та Польщі.

Слід зауважити, що до цього в Україну прибували й кілька інших бортів із військовою допомогою США та Британії. Проте тоді вони оминали повітряний простір Німеччини.



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