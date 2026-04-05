Одеса під атакою дронів: спалахнули авто і балкон житлового будинку
- Одеса зазнала атаки російських дронів, постраждали двоє людей, загорілися авто і балкон житлового будинку.
- Харків також був обстріляний, у кількох будинках вибиті вікна, але інформації про постраждалих не надходило.
У ніч проти 5 квітня Одеса опинилася під ударом російських БпЛА. Є наслідки в одному з районів міста.
За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Про це повідомив Сергій Лисак, очільник Одеської МВА.
Читайте також У Києві вибухнуло й згоріло авто: пожежа перекинулася на інші машини
Що відомо про удар по Одесі?
Голова міської військової адміністрації обіцяє розповісти більше про наслідки атаки згодом. О 00:41 він наголосив, що повітряна тривога триває та попросив усіх перебувати у безпечних місцях.
Наслідки російського удару / Одеська МВА
Ще о 23:18 4 квітня у Повітряних силах попереджали про БпЛА, які летіли з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Після опівночі ворожі дрони рухалися в бік обласного центру, а близько 00:55 – у напрямку населеного пункту Роздільна.
Харків – також під атакою
Ввечері 4 квітня противник завдав ударів і по Харкову. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання поблизу будинків у Шевченківському районі.
"В результаті обстрілу – у кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Інформації про постраждалих наразі не надходило", – уточнив пізніше мер.