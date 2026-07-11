В Одесі прогриміли вибухи: ворог атакує ракетами

Увечері 11 липня російські війська атакували Одесу. У місті грогриміли сильні вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку?

У низці областей України близько 22:37 оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з активністю російської тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожої ракети в напрямку Одеси або Чорноморська з акваторії Чорного моря. Близько 22:50 кореспонденти почули гучні вибухи.

Ворог не зупиняється атакувати, а ПС ЗСУ повідомили про рух ще щонайменше чотирьох ракет у тому ж напрямку.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.

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Нагадаємо, вдень росіяни запустили на Суми три авіабомби. Дві з них влучили у людному місці біля зупинки громадського транспорту та АЗС. Внаслідок бомбардування є загиблі, в тому числі 13-річна дівчинка. Ще 31 людина постраждала.

Вночі ворог атакував Київ балістикою. У кількох районах столиці постраждали люди, спалахнули пожежі, зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру.