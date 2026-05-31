В Одесі пролунали вибухи
31 травня увечері Росія запустила ударні дрони по Україні. Під ударом опинилася Одещина.
Близько 23:00 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.
Що відомо про вибухи в Одесі?
О 23:07 Повітряні сили повідомили про те, що групи ворожих БпЛА рухаються на Чорноморськ / Одеса з Чорного моря.
Також дрони, що перебувають на півдні Миколаївщини, тримають курс у напрямку Одещини.
Близько 23:29 в Одесі прогриміли вибухи.
Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях! Працює ППО!,
– попередив глава ОВА Олег Кіпер.
За даними моніторів, на Одесу летять 11 БпЛА з акваторії Чорного моря.
До слова, Одеський район вже перебував під атакою російських дронів цього вечора.
Там внаслідок ударів постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено територію приватного домоволодіння, а також поряд розташовані житлові будинки. На щастя, травмованих немає.
Нагадаємо, що травень був місяцем з найбільшою кількістю атак у 2026 році.
За даними Повітряних сил ЗСУ, цього місяця Росія застосувала проти України 210 ракет і 8 150 безпілотників різних типів. Для порівняння, найменше дронів у 2026 році зафіксували в січні – 4452, а найменше ракет – у квітні, коли ворог випустив 81 ракету.