В Одеському районі дрон влучив у зупинку громадського транспорту: є поранені

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через масований обстріл дронами Одещини постраждала автобусна зупинка. 18-річна дівчина, а також 51-річний чоловік зазнали поранень.

Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури,

– додав Кіпер.

Він також уточнив, що на місці події працюють всі екстрені служби й наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.

У 2026 році Росія істотно наростила інтенсивність ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська – кількість атак уже перевищила показники за весь 2025 рік.

Нещодавно під час однієї з повітряних тривог на Одеській залізниці, коли пасажирський поїзд зупинили через загрозу дронової атаки, провідницю збив насмерть зустрічний потяг, ще один пасажир зазнав ушкоджень.