В Одеському районі дрон влучив у зупинку громадського транспорту: є поранені
Ввечері 23 березня ворожий безпілотник поцілив у зупинку громадського транспорту на Одещині. Унаслідок атаки постраждало двоє людей.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки атаки?
Через масований обстріл дронами Одещини постраждала автобусна зупинка. 18-річна дівчина, а також 51-річний чоловік зазнали поранень.
Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури,
– додав Кіпер.
Він також уточнив, що на місці події працюють всі екстрені служби й наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.
Що відомо про попередні удари ворога по Одещині?
У 2026 році Росія істотно наростила інтенсивність ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська – кількість атак уже перевищила показники за весь 2025 рік.
Нещодавно під час однієї з повітряних тривог на Одеській залізниці, коли пасажирський поїзд зупинили через загрозу дронової атаки, провідницю збив насмерть зустрічний потяг, ще один пасажир зазнав ушкоджень.
Увечері 18 березня Одеса знову опинилася під атакою "Шахедів". Після опівночі міська військова адміністрація повідомила про наслідки масованого обстрілу: пошкоджено житлові будівлі, зокрема дві багатоповерхівки, будинок в історичному центрі та об’єкти в приватному секторі. У кількох місцях виникли пожежі.