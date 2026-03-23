Укр Рус
Одеса Вибухи в Одесі В Одеському районі дрон влучив у зупинку громадського транспорту: є поранені
23 березня, 21:51
2
Оновлено - 22:05, 23 березня

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Ворожий дрон поцілив у зупинку громадського транспорту на Одещині.
  • Пошкоджено об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Ввечері 23 березня ворожий безпілотник поцілив у зупинку громадського транспорту на Одещині. Унаслідок атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки?

Через масований обстріл дронами Одещини постраждала автобусна зупинка. 18-річна дівчина, а також 51-річний чоловік зазнали поранень. 

Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури,
– додав Кіпер.

Він також уточнив, що на місці події працюють всі екстрені служби й наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.

Що відомо про попередні удари ворога по Одещині?

  • У 2026 році Росія істотно наростила інтенсивність ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська – кількість атак уже перевищила показники за весь 2025 рік. 

  • Нещодавно під час однієї з повітряних тривог на Одеській залізниці, коли пасажирський поїзд зупинили через загрозу дронової атаки, провідницю збив насмерть зустрічний потяг, ще один пасажир зазнав ушкоджень.

  • Увечері 18 березня Одеса знову опинилася під атакою "Шахедів". Після опівночі міська військова адміністрація повідомила про наслідки масованого обстрілу: пошкоджено житлові будівлі, зокрема дві багатоповерхівки, будинок в історичному центрі та об’єкти в приватному секторі. У кількох місцях виникли пожежі.