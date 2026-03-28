Одесу масовано атакують "Шахеди": прогриміли вибухи, у місті є руйнування
- Одесу вночі 28 березня масово атакували ударні БпЛА, що призвело до вибухів.
- Від МВА відомо про руйнування житлового сектору та інфраструктури.
Ударні безпілотники масовано налетіли на Одесу вночі 28 березня. Прогриміла серія вибухів.
Про наслідки атаки інформують в МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Що відомо про обстріл Одеси 28 березня та його наслідки?
Повітряну тривогу в Одеській області в різних районах почали оголошувати ближче до 1 ночі 28 березня. З моря десятками налітали ударні безпілотники російської армії, за даними моніторів. Повітряні сили попередили про загрозу безпосередньо для Одеси.
Після 1 години в Одесі почали гриміти вибухи, а з акваторії Чорного моря надлітали все нові "Шахеди". О 01:51 очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про перші наслідки масованої атаки.
За його словами, попередньо, є руйнування житлового сектору та інфраструктури. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Де ще лунали вибухи впродовж минулої доби?
- Зранку росіяни атакували Кривий Ріг ударними БпЛА, намагалися зашкодити інфраструктурі. Виникли пошкодження та пожежа.
- Також у Херсоні російський дрон "Молнія" влучив у вікно дитячої лікарні. Він не здетонував, тому, на щастя, ніхто не постраждав.
- Удень ворог вдарив по газовидобувному об'єкту на Полтавщині. Пошкоджено технічне обладнання, виникла пожежа.
- Ще й по Запорізькому району окупанти вгатили безпілотником, поранивши двох жінок біля зупинки громадського транспорту.