Одесу масовано атакують "Шахеди": прогриміли вибухи, у місті є руйнування

Ударні безпілотники масовано налетіли на Одесу вночі 28 березня. Прогриміла серія вибухів.

Про наслідки атаки інформують в МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" знову тероризують небо України: пролунали перші вибухи

Що відомо про обстріл Одеси 28 березня та його наслідки?

Повітряну тривогу в Одеській області в різних районах почали оголошувати ближче до 1 ночі 28 березня. З моря десятками налітали ударні безпілотники російської армії, за даними моніторів. Повітряні сили попередили про загрозу безпосередньо для Одеси.

Після 1 години в Одесі почали гриміти вибухи, а з акваторії Чорного моря надлітали все нові "Шахеди". О 01:51 очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про перші наслідки масованої атаки.

За його словами, попередньо, є руйнування житлового сектору та інфраструктури. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

