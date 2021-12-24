В Одесу зайшов найсучасніший фрегат флоту Франції: вражаючі відео та фото

До порту Одеси 24 грудня зайшов фрегат Auvergne. Він є найбільш сучасним судном серед всієї техніки французького флоту.

Судно пришвартувалося до 19 причалу Морвокзалу приблизно о пів на 10 годину ранку. Це вже 10 корабель НАТО, який відвідав Одесу цьогоріч.

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Що відомо про Auvergne

Його ввели в експлуатацію воєнно-морськими силами Франції у 2018 році. Довжина судна 142 метри, а ширина – 20. Глибина, на яку судно занурюються у воду сягає 5 метрів. Фрегат має не лише найсучасніше радіоелектронне обладнання, а й різні типи озброєння та може виконувати одразу кілька бойових функцій.

Прибуття французького судна в Одесу / Фото "Думская"

Яка артилерія там є:

76-міліметрова швидкострільна гармата ОТО Мелара;

Три 20-міліметрові гармати із системою дистанційного керування "Нарвал";

торпеди MU90.

Список ракетного озброєння фрегату:

вісім протикорабельних "Екзосет" блок-3;

шістнадцять зенітних ракет вертикального старту Астер-15;

шістнадцять пускових установок для ударних ракет великого радіуса дії (понад 1000 кілометрів) типу Storm Shadow.

Теж слід зазначили, що Auvergne має й авіаційне озброєння. А саме, на ньому завжди є гелікоптер NH90.

Фрегат Auvergne заходить у порт Одеси: дивіться відео

Що було відомо раніше

Про те, що Auvergne зайшов до Чорного моря повідомили ще 14 грудня. Тоді зазначали, що у військовому судні екіпаж налічує 145 осіб.

Вхід такого технологічного судна НАТО в акваторію біля України вкрай збентежив державу-агресорку. У Міноборони Росії поквапилися заявити, що пильно стежать за пересуванням флагмана.

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