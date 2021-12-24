Судно пришвартовалось к 19 причалу Морвокзала примерно в половине 10 утра. Это уже 10 корабль НАТО, который посетил Одессу в этом году.
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Что известно о Auvergne
Он был введен в эксплуатацию военно-морскими силами Франции в 2018 году. Длина судна 142 метра, а ширина – 20. Глубина, на которую судно погружается в воду, достигает 5 метров. Фрегат имеет не только современное радиоэлектронное оборудование, но и разные типы вооружения и может выполнять сразу несколько боевых функций.
Прибытие французского судна в Одессу / Фото "Думская"
Какая артиллерия там есть:
- 76-миллиметровая быстрострельная пушка ОТО Мелара;
- три 20-миллиметровых пушки с системой дистанционного управления "Нарвал";
- торпеды MU90.
Список ракетного вооружения фрегата:
- восемь противокорабельных "Экзосет" блок-3;
- шестнадцать зенитных ракет вертикального старта Астер-15;
- шестнадцать пусковых установок для ударных ракет большого радиуса действия (более 1000 км) типа Storm Shadow.
Также следует отметить, что Auvergne имеет и авиационное вооружение. А именно, на нем всегда есть вертолет NH90.
Фрегат Auvergne заходит в порт Одессы: смотрите видео
Что было известно раньше
О том, что Auvergne вошел в Черное море, сообщили еще 14 декабря. Тогда отмечалось, что на военном судне экипаж насчитывает 145 человек.
Вход такого технологического судна НАТО в акваторию на территории Украины крайне смутил государство-агрессора. В Минобороны России поспешили заявить, что внимательно следят за передвижением флагмана.
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