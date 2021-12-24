Судно пришвартувалося до 19 причалу Морвокзалу приблизно о пів на 10 годину ранку. Це вже 10 корабель НАТО, який відвідав Одесу цьогоріч.
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Що відомо про Auvergne
Його ввели в експлуатацію воєнно-морськими силами Франції у 2018 році. Довжина судна 142 метри, а ширина – 20. Глибина, на яку судно занурюються у воду сягає 5 метрів. Фрегат має не лише найсучасніше радіоелектронне обладнання, а й різні типи озброєння та може виконувати одразу кілька бойових функцій.
Прибуття французького судна в Одесу / Фото "Думская"
Яка артилерія там є:
- 76-міліметрова швидкострільна гармата ОТО Мелара;
- Три 20-міліметрові гармати із системою дистанційного керування "Нарвал";
- торпеди MU90.
Список ракетного озброєння фрегату:
- вісім протикорабельних "Екзосет" блок-3;
- шістнадцять зенітних ракет вертикального старту Астер-15;
- шістнадцять пускових установок для ударних ракет великого радіуса дії (понад 1000 кілометрів) типу Storm Shadow.
Теж слід зазначили, що Auvergne має й авіаційне озброєння. А саме, на ньому завжди є гелікоптер NH90.
Фрегат Auvergne заходить у порт Одеси: дивіться відео
Що було відомо раніше
Про те, що Auvergne зайшов до Чорного моря повідомили ще 14 грудня. Тоді зазначали, що у військовому судні екіпаж налічує 145 осіб.
Вхід такого технологічного судна НАТО в акваторію біля України вкрай збентежив державу-агресорку. У Міноборони Росії поквапилися заявити, що пильно стежать за пересуванням флагмана.
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