Не встиг з відстрочкою: політв'язня з Одеси мобілізували після 2 років у білоруській колонії

Одесита Олександра Котовича мобілізували в Україні після звільнення з білоруської колонії. Там він провів понад 2 роки за критичні коментарі на адресу білоруської влади.

Про таке чоловік розповів у коментарі для "Еўрарадыё".

Що відомо про політв'язня та чому його мобілізували?

Під час обміну в листопаді 2025 року 35-річного Олександра Котовича звільнили з ув'язнення та повернули в Україну. А вже 19 лютого 2026 року чоловіка мобілізували до війська.

До цього моменту він не встиг оформити статус особи, яка постраждала від політичних переслідувань з боку держави-агресорки. За словами Котовича, він просто не подав заяву вчасно. Наразі його справу супроводжує адвокат.

Зауважимо! Такий статус дає право на медичну реабілітацію та офіційне відтермінування від служби.

Раніше в інтерв'ю "Радіо Свобода" Котович зазначав, що майже не виходить із дому. Він не відвідував кав'ярні, не користувався послугами таксі, вирішуючи більшість питань у дистанційному форматі.

В Україні він перебував у розшуку, оскільки отримав повістку, але не прибув до військкомату – на той час уже був ув'язнений у Білорусі. Чоловік також зізнався, що у 2022 році не мав наміру йти на війну. Він розглядав варіант виїзду з Білорусі, зокрема до Польщі чи Литви, однак вирішив залишитися разом із родиною.

Варто нагадати, що після оголошення "перемоги" Олександр Лукашенко на виборах в Білорусі спалахнули масові протести через недовіру до результатів. Акції супроводжувалися жорсткими розгонами: людей затримували, били, відбувалися сутички з силовиками, багато протестувальників зазнали травм, сотні опинилися під арештом.

Сам Котович до Білорусі переїхав восени 2019 року до своєї дружини, яка є громадянкою цієї країни. Там він працював програмістом. До протестів 2020 року він не долучався. За його словами, причиною цього було прохання дружини, яка побоювалася можливого арешту.

Втім, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Котович публікував у соцмережах дописи на підтримку України та засуджував російську агресію.

У серпні 2023 року Котовича затримали. Білоруський суд засудив його до п'яти років позбавлення волі, звинувативши у близько 40 коментарях, які нібито "розпалювали соціальну ворожнечу", а також в "образі та наклепі на Лукашенка". Покарання він відбував у виправній колонії №17 у Шклові.

Зауважимо також, що 13 грудня 2025 року Олександр Лукашенко звільнив 123 політичних в'язнів. Серед звільнених були Марія Колеснікова, Алесь Біляцький, Віктор Бабарико.

