Там відвідувачка оперного театру почала скандалити після того, як почула слова подяки артистам російською мовою. Відео з невдоволеною жінкою розлетілося по місцевих пабліках.
Що відомо про мовний скандал в Одесі?
На опублікованих відеокадрах можна побачити й почути, як жінка на підвищених тонах висловлює своє невдоволення через почуту російську мову.
"Ще раз я російську біля себе почую... Я заплатила за два квитки!"
– кричала глядачка.
Жінка вибухнула емоціями, почувши російську: дивіться відео
Вона почала також сипати погрози на адресу інших відвідувачів театру й обурювалася, коли її почали знімати на телефон. Повідомлялося, що для врегулювання ситуації до неї викликали охоронця.
Більше про подібні випадки
Нещодавно у Львові блогер Олексій Мироненко отримав відмову в медичному обслуговуванні після того, як категорично відмовився спілкуватися українською мовою з працівницею закладу, ба більше – нецензурно висловився на її адресу. Своє обурення він висловив на власній сторінці, проте аудиторія стала на бік жінки.
Зі свого боку, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська повністю підтримала позицію медичного закладу, підкресливши, що надання медичних послуг в Україні має відбуватися виключно державною мовою.
В іншій ситуації в Одесі виник скандал через те, що викладач дублював навчальний матеріал російською мовою для дитини з Росії, яка не володіє українською. Це спричинило хвилю обурення серед батьків.
Також у Києві адміністраторка розважального закладу відмовилася переходити на російську мову на вимогу клієнтів і поставила їх на місце.