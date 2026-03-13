Там відвідувачка оперного театру почала скандалити після того, як почула слова подяки артистам російською мовою. Відео з невдоволеною жінкою розлетілося по місцевих пабліках.

До теми "Хочете жити – вчіть українську": мовний скандал спалахнув після виклику швидкої

Що відомо про мовний скандал в Одесі?

На опублікованих відеокадрах можна побачити й почути, як жінка на підвищених тонах висловлює своє невдоволення через почуту російську мову.

"Ще раз я російську біля себе почую... Я заплатила за два квитки!"
– кричала глядачка.

Жінка вибухнула емоціями, почувши російську: дивіться відео

Вона почала також сипати погрози на адресу інших відвідувачів театру й обурювалася, коли її почали знімати на телефон. Повідомлялося, що для врегулювання ситуації до неї викликали охоронця.

Більше про подібні випадки

  • Нещодавно у Львові блогер Олексій Мироненко отримав відмову в медичному обслуговуванні після того, як категорично відмовився спілкуватися українською мовою з працівницею закладу, ба більше – нецензурно висловився на її адресу. Своє обурення він висловив на власній сторінці, проте аудиторія стала на бік жінки.

  • Зі свого боку, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська повністю підтримала позицію медичного закладу, підкресливши, що надання медичних послуг в Україні має відбуватися виключно державною мовою.

  • В іншій ситуації в Одесі виник скандал через те, що викладач дублював навчальний матеріал російською мовою для дитини з Росії, яка не володіє українською. Це спричинило хвилю обурення серед батьків.

  • Також у Києві адміністраторка розважального закладу відмовилася переходити на російську мову на вимогу клієнтів і поставила їх на місце.