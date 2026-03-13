Там відвідувачка оперного театру почала скандалити після того, як почула слова подяки артистам російською мовою. Відео з невдоволеною жінкою розлетілося по місцевих пабліках.

Що відомо про мовний скандал в Одесі?

На опублікованих відеокадрах можна побачити й почути, як жінка на підвищених тонах висловлює своє невдоволення через почуту російську мову.

"Ще раз я російську біля себе почую... Я заплатила за два квитки!"

– кричала глядачка.

Жінка вибухнула емоціями, почувши російську: дивіться відео

Вона почала також сипати погрози на адресу інших відвідувачів театру й обурювалася, коли її почали знімати на телефон. Повідомлялося, що для врегулювання ситуації до неї викликали охоронця.

