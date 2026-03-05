Сам чоловік розмовляв російською, через що й отримав відмову в наданні консультації. Інцидент прокоментувала мовна омбудсменка Олена Івановська.

Як розгорівся мовний скандал у Львові?

У мережі активно обговорюють відео блогера Олексія Мироненка, що зафіксувало його розмову зі співробітницею Медичного центру NOVO, що у Львові.

Під час бесіди працівниця попросила Мироненка розмовляти українською, на що отримала шквал образ та лайки.

Не зрозумів, що ви мені тільки що сказали? Державною мовою розмовляти? А на**й ви не хочете піти? На**й пішла, державною мовою,

– сказав чоловік.

Після завершення розмови він продовжив: "Це приватна клініка у Львові. Ох**ти, вони взагалі там ох**ли".

Пізніше він поширив ще й інше відео, у якому поскаржився на те, що клініка відмовилася його обслуговувати через російську мову.

Чоловік пояснив, що працівниця клініки, мовляв, чітко розуміла, що він говорив і просили перейти на державну суто з принципу.

"А якби була якась стресова ситуація – людина вмирає, і я телефоную, бо треба допомога – вона теж у цей момент скаже, якою мовою мені розмовляти? Це повний абсурд та маячня, не важливо, якою мовою людина розмовляє… Розпалювати ненависть на цих темах – дуже низько і нерозумно. Це для примітивного стада баранів", – експересивно висловився блогер.

Своїм обуренням Мироненко вирішив поділитися з публікою. Однак у коментарях під відео значна частина користувачів розкритикувала самого блогера, тоді як сторінки клініки в соцмережах заповнилися повідомленнями на підтримку медзакладу.

Олексій Мироненко втрапив у мовний скандал: дивіться відео, зауважте: воно містить нецензурну лексику

Як випадок прокоментувала омбудсменка та місцева влада?

Свою позицію висловила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Вона наголосила, що працівники сфери обслуговування повинні надавати послуги українською мовою і не зобов'язані переходити на іншу мову на прохання клієнтів.

Це правило поширюється як на державні, так і на приватні медичні установи. Окрім того, вона підкреслила, що громадяни України не мають обов'язку володіти будь-якими мовами, крім державної. Омбудсменка також подякувала працівниці львівської клініки за принциповість і дотримання законодавчих норм, відзначивши її витримку та стійкість у мовному питанні під час тиску.

Зі свого боку тимчасовий виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод також став на бік клініки. Він заявив, що така позиція є не просто окремою заявою, а свідченням відповідальної політики та прикладом зрілого українського бізнесу.

А всі недоблогери мають запам'ятати: на зневазі до людей і державної мови популярності не здобудеш, а про повагу і якісь заробітки надалі можеш забути,

– резюмував він.

Де ще ставалися подібні інциденти?