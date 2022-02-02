Почалися обшуки в Управлінні торгівлі Одеси: що відомо про слідство

До Управління споживчого розвитку Одеси 2 лютого прийшли правоохоронці. Вони проводять обшуки в приміщенні на Косівській 2д.

Правоохоронці підозрюють чиновників комунальної установи в корупції. Наразі вже відомо, яку схему викрили слідчі поліції.

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Підозрюють вимагання грошей у підприємців

Про це о 16 годині повідомили місцеві. За їхніми даними, чиновники управління нібито встановлювали свої "прайси" й систематично вимагали з підприємців гроші. Ці хабарі нібито треба було платити за ведення бізнесу в належних умовах. Зокрема, на думку слідчих, бізнесменам обіцяли відсутність штрафів за порушення правил торгівлі.

Ці правопорушення, ймовірно, вчиняли під керівництвом глави Управління розвитку торгівлі Костянтина Кожухаря. Крім нього, підозрюють і співробітника управління Саргія Овсепяна, який нібито організував незаконну схему виготовлення дозвільних документів.

Мовилося про право встановлення торгових точок на території всього міста. Чиновника зі спільниками підозрюють у тому, що вони щомісяця стягували "фіксовану плату" з охочих займатися торгівлею. Для кожного підприємця це була інша сума.

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За інформацією анонімних джерел, причетні до схеми ділили "данину" між собою:

10% забирав посередник,

іншу частину коштів передавали так званим "хлоп’ятам", щоб вони не перешкоджали торговельній діяльності підприємців.

Слідство триває вже давно

Кримінальне провадження за фактами ймовірної корупції в Управлінні торгівлі зареєстрували у липні 2021 року. Дозвіл на ці обшуки надав Приморський районний суд. Слідчі, вилучають документи та інші докази, які необхідні для подальшого розслідування.

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