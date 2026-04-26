Негода дісталася Півдня: Одещину накрила пилова буря

У неділю, 26 квітня, негода дісталася й південних регіонів України – Одеську область накрила потужна пилова буря. Місцеві жителі повідомляють про сильний вітер та хмари пилу, які охопили місто.

Окрім цього, на тлі погіршення погоди в Одесі відбувається справжній "деревопад", повідомляють місцеві телеграм-канали.

Читайте також Незвичний холод чи спека: синоптики дали перший прогноз погоди на травень в Україні

Яка погода в Одесі та області?

Одеська міськрада вдень 26 квітня повідомила, що в Одесі очікується сильний північно-західний вітер, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через негоду в місті оголосили штормове попередження (жовтий рівень).

Згодом у Одесі справді різко погіршилися погодні умови – почалася пилова буря зі шквальним вітром, який місцями зриває дахи будівель та лінії електропередач.

Постраждали також дерева: зокрема, на вулиці Добровольців у Приморському районі міста зламане дерево впало на припарковані автомобілі.

Зламане дерево в Одесі / Фото: Суспільне

Про "деревопад" також повідомляють на трасі Одеса – Миколаїв: там зламані гілки лежать просто на дорозі.

Місцевих мешканців та гостей міста закликали бути максимально пильними та обережними, а також за можливості обмежити переміщення вулицями.

Серед інших правил безпеки:

не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач;

пам'ятати про небезпеку падіння гілок та обриву кабелів.

Окрім цього, ЗМІ повідомляють, що в районі Черемушки почали обвалюватись балкони.

Яка ситуація в інших регіонах України?

Спершу буревій пронісся заходом України: там пориви вітру до 30 метрів за секунду повалили дерева та електроопори. У Львівській ОВА повідомили, що через негоду повністю без електропостачання залишились 55 населених пунктів, ще 125 – частково знеструмлені.

Негода зачепила й Прикарпаття. Рятувальники повідомили, що виїжджали розпилювати та прибирати повалені дерева у села Кутці, Більшівці, Дзвиняч, між селами Тустань та Медуха.

Згодом шквальний вітер накрив Київ та область. У столиці раптово почалася сильна гроза зі зливою та градом, повідомляється також, що у Вишгороді на Київщині через пориви вітру з будинку зірвало дах.