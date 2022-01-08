З прапором СРСР: чоловік на Одещині погрожував "дійти до Берліна"
Джерело:"Думская"
В Ізмаїлі 44-річний місцевий житель відзначився біля військкомату. Він прийшов до адмінбудівлі з прапором СРСР і погрозами "дійти до Берліна".
За інформацією поліції, ізмаїльський безробітний вирішив у такий спосіб влаштувати демонстрацію. Його не зупинило навіть те, що комуністична символіка в Україні заборонена.
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Прапор конфіскували
Після розмови з чоловіком, його відпустили під особисте зобов'язання. Заборонений комуністичний прапор у нього забрали.
Поліцейські вирішують питання про внесення до бази справи за фактом використання символіки комуністичного режиму. Кримінальний кодекс передбачає до 5 років ув'язнення за таке порушення.
Не перша витівка
Правоохоронці стикаються із дивним чоловіком не вперше. У відділку зазначили, що його кілька разів притягували до відповідальності.
Переважно – до адміністративної, однак була й кримінальна справа. 44-річному жителю Ізмаїлу інкримінували зберігання наркотиків.
Використання забороненої символіки
Раніше на Львівщині працівники Служби безпеки України затримали чоловіка, який намагався продати радянський прапор. Відповідне оголошення він розмістив у інтернеті напередодні Дня пам'яті та примирення.
Правоохоронці затримали його під час зустрічі з потенційним покупцем. У СБУ підозрюють, що цей товар згодом могли використати для провокацій 8 та 9 травня.
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Згодом у скандал щодо використання забороненої символіки втрапив одіозний нардеп Ілля Кива. Він заявив, що отримав повістку на допит через шапку з комуністичними символами.
Відповідне фото в шапці скандальний політик опублікував у своїх соцмережах з провокативним підписом про нацистів та фашистів. У такий спосіб він нібито хотів підтримати 19-річного юнака, якого теж затримали за шапку з емблемою серпа, молота й червоної зірки.