За інформацією поліції, ізмаїльський безробітний вирішив у такий спосіб влаштувати демонстрацію. Його не зупинило навіть те, що комуністична символіка в Україні заборонена.

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Прапор конфіскували

Після розмови з чоловіком, його відпустили під особисте зобов'язання. Заборонений комуністичний прапор у нього забрали.

Поліцейські вирішують питання про внесення до бази справи за фактом використання символіки комуністичного режиму. Кримінальний кодекс передбачає до 5 років ув'язнення за таке порушення.

Не перша витівка

Правоохоронці стикаються із дивним чоловіком не вперше. У відділку зазначили, що його кілька разів притягували до відповідальності.

Переважно – до адміністративної, однак була й кримінальна справа. 44-річному жителю Ізмаїлу інкримінували зберігання наркотиків.

Використання забороненої символіки

Раніше на Львівщині працівники Служби безпеки України затримали чоловіка, який намагався продати радянський прапор. Відповідне оголошення він розмістив у інтернеті напередодні Дня пам'яті та примирення.

Правоохоронці затримали його під час зустрічі з потенційним покупцем. У СБУ підозрюють, що цей товар згодом могли використати для провокацій 8 та 9 травня.

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Згодом у скандал щодо використання забороненої символіки втрапив одіозний нардеп Ілля Кива. Він заявив, що отримав повістку на допит через шапку з комуністичними символами.

Відповідне фото в шапці скандальний політик опублікував у своїх соцмережах з провокативним підписом про нацистів та фашистів. У такий спосіб він нібито хотів підтримати 19-річного юнака, якого теж затримали за шапку з емблемою серпа, молота й червоної зірки.

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