По информации полиции, измаильский безработный решил таким образом устроить демонстрацию. Его даже не остановило то, что коммунистическая символика в Украине запрещена.
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Флаг конфисковали
После разговора с мужчиной его отпустили под личное обязательство. Запретный коммунистический флаг у него забрали.
Полицейские решают вопрос о внесении в базу дела по факту использования символики коммунистического режима. Уголовный кодекс предусматривает до 5 лет тюрьмы за такое нарушение.
Не первая затея
Правоохранители сталкиваются со странным мужчиной не в первый раз. В отделении отметили, что его несколько раз привлекали к ответственности.
Преимущественно – к административному, однако было и уголовное дело. 44-летнему жителю Измаила инкриминировали хранение наркотиков.
Использование запретной символики
Ранее во Львовской области работники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который пытался продать советский флаг. Соответствующее объявление он разместил в интернете в канун Дня памяти и примирения.
Стражи порядка задержали его во время встречи с потенциальным покупателем. В СБУ подозревают, что этот товар могли использовать для провокаций 8 и 9 мая.
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Впоследствии в скандал по использованию запретной символики попал одиозный нардеп Илья Кива. Он заявил, что получил повестку на допрос из-за шапки с коммунистическими символами.
Соответствующее фото в шапке скандальный политик опубликовал в своих соцсетях с провокационной подписью о нацистах и фашистах. Таким образом, он якобы хотел поддержать 19-летнего юношу, которого тоже задержали за шапку с эмблемой серпа, молота и красной звезды.