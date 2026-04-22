Росіяни тероризують Одесу: в місті прогриміли вибухи

Росіяни вкотре запустили "Шахеди" по Україні. Так, під ударом опинилася Одеса, де вночі 22 квітня пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку міста. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку по Одесі?

Російська армія близько 00:30 почала тероризувати Одесу дронами-камікадзе. Так, Повітряні сили попереджали про небезпеку "Шахедів" не лише обласний центр, а й всю область.

Удосвіта 22 квітня з акваторії Чорного моря залетіли нові "Шахеди". Близько 05:00 в Одесі прогриміла серія вибухів.

Наразі деталі атаки невідомі. Про руйнування та постраждалих не повідомляли.

