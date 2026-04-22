Росіяни тероризують Одесу: в місті прогриміли вибухи
- Вночі 22 квітня в Одесі пролунали вибухи через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед".
- Деталі атаки та інформація про постраждалих поки невідомі.
Росіяни вкотре запустили "Шахеди" по Україні. Так, під ударом опинилася Одеса, де вночі 22 квітня пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку міста. Про це повідомляє Суспільне.
Що відомо про атаку по Одесі?
Російська армія близько 00:30 почала тероризувати Одесу дронами-камікадзе. Так, Повітряні сили попереджали про небезпеку "Шахедів" не лише обласний центр, а й всю область.
Удосвіта 22 квітня з акваторії Чорного моря залетіли нові "Шахеди". Близько 05:00 в Одесі прогриміла серія вибухів.
Наразі деталі атаки невідомі. Про руйнування та постраждалих не повідомляли.
Останні новини про російські атаки
Вранці 21 квітня російські дрони вдарили по Прилуках, що у Чернігівській області. Під ударом опинився районний відділ поліції. Унаслідок атаки частина будівлі зруйнована, вибиті вікна, пошкоджені службові автомобілі. Також відомо про 2 постраждалих після атаки.
У ніч на 21 квітня росіяни також масовано атакували Суми. Під ударом БпЛА опинився житловий сектор. У результаті атаки пошкоджено багатоповерхівки, цивільні автівки, лікувальний заклад, а також об'єкти інфраструктури.
Загалом, унаслідок нічного терору Сум постраждало 15 осіб. Серед них – троє дітей.
Також вдосвіта 21 квітня росіяни вдарили по Харкову. Під прицілом ворога опинився Шевченківський район міста.