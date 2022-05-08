Росіяни вночі 8 травня завдали ракетного удару по території Фонтанської ОТГ на Одещині

На Одещині вночі 8 травня російські окупанти завдали ракетного удару по території Фонтанської ОТГ. На щастя, залиблих внаслідок цього немає.

Про це повідомила очільниця територіальної громади Наталія Крупиця.

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За її словами, зараз на місці інциденту працюють спеціалісти. Водночас сільський голова створив комісію для фіксації та розрахунку збитків внаслідок ракетного удару.

Сьогодні вночі (8 травня – 24 канал) ворог завдав ракетного удару по території Фонтанської ОТГ. На щастя, загиблих немає,

– розповіла Крупиця.

Місцева влада звернулася з проханням до мешканців громади не поширювати будь-яку інформацію про місце, час та інші деталі події.

Крупиця також повідомила, що постачання газу та електроенергії вже відновлено.

Що відомо про обстріли на Одещині

В областях України ймовірність ракетних атак та обстрілів залишається високою. Усе через символізм "значущих дат" для російських окупантів.

За даними ОК "Південь", протягом ночі 8 травня росіяни продовжували завдавати ракетних ударів по Одещині. Сили протиповітряної оборони збили 2 ракети. Ще 6 ракет вдарили по різних об'єктах в області.

Внаслідок цього на Одещині пошкоджено приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є постраждалі серед місцевих мешканців.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу окупантів 7 травня, в Одесі пошкоджено 252 квартири. Комунальні служби очищують територію від вибитого скла та рам.

Ситуація в Одеській області: останні новини

В Одесі 8 травня приблизно о 12:50 пролунав вибух. За попередньою інформацією, спрацювала протиповітряна оборона, яка збила ворожу ракету.

На території Одеси та області запроваджено комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня 2022 року. Відповідне розпорядження підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук 8 травня заявив, що загроза можливих ракетних ударів по Одеській області залишається високою. Він закликав місцевих жителів не нехтувати повітряною тривогою, бути уважними й обережними та не вестися на провокації ворога.

Під час повітряної тривоги в Арцизі на Одещині пролунали вибухи. Після цього у місті зникло світло та водопостачання. Також після вибуху перестав працювати один із операторів мобільного зв'язку.

У пропагандистському інформаційному полі Росії пролунала заява, що Збройні Сили України нібито розгорнули командний пункт в Одеській обласній лікарні. Однак в ОК "Південь" запевнили, що росіяни цинічно брешуть. Усе для того, аби потім звинуватити українську армію у вбивстві цивільних.

пропагандистському інформаційному полі Росії пролунала заява, що Збройні Сили України нібито розгорнули командний пункт в Одеській обласній лікарні. Однак в ОК "Південь" запевнили, що росіяни цинічно брешуть. Усе для того, аби потім звинуватити українську армію у вбивстві цивільних. В Ізмаїлі до пам'ятника російського полководця Олександра Суворова містяни принесли техніку. Унітаз та пральну машинку облили червоною фарбою, символізуючи кров.

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