Ночью враг вколотил по Одесской области: пострадал объект критической инфраструктуры

В ночь на пятницу, 5 июня, российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под вражеской атакой оказался объект критической инфраструктуры и жилой дом.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Какие последствия ночной атаки в Одесской области?

В Одесском районе в результате попадания БпЛА был разрушен частный жилой дом, на месте удара возник пожар.

Также в результате ночной атаки зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Из-за попадания БпЛА возникло возгорание пустого складского здания и оборудования.

На местах событий работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий,

– добавил Олег Кипер.

К счастью, по данным ОВА, этой ночью обошлось без пострадавших.

Последствия ночной атаки в Одесской области / Фото: Олег Кипер

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К слову, утром 5 июня взрывы также гремели на Киевщине. Перед этим Воздушные силы ВСУ писали о движении БпЛА с Черниговщины на Киевскую область.

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Вечером 4 июня российская армия ударила по Запорожью, под атакой оказался общественный транспорт и многоэтажка. К сожалению, вражеская атака унесла жизнь 44-летней женщины, также есть 11 пострадавших.

Россияне продолжили атаки на город и утром 5 июня. Под прицелом врага оказался частный сектор, в частности повреждения получили 11 домов.

4 июня российские войска также атаковали Днепр. Впоследствии в ОВА заявили, что под прицелом российских беспилотников оказалась логистическая компания – в результате попадания на объекте вспыхнул пожар.