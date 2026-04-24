Обоим было по 75 лет: Россия убила в Одессе пожилых супругов
- В результате российской атаки на жилые дома в Одессе погибла супружеская пара.
- Известно и о раненых, часть которых находится в больницах города.
Вражеские войска ночью 24 апреля ударили по жилым домам Одессы. Российская атака унесла жизни двух пожилых людей.
Трагическое известие сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. Он также рассказал о состоянии пострадавших.
Что известно о погибших и раненых в результате обстрела Одессы?
Как отметил Лысак, обеим жертвам российского удара было по 75 лет. Супруги погибли во время ночной атаки.
Известно также о 15 раненых, 8 из которых сейчас находятся в медучреждениях. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Начальник МВА добавил, что на местах попаданий работают коммунальные службы, которые убирают территорию и закрывают оконные проемы.
Также в городе развернули оперативные штабы, где жители могут получить помощь и консультации по компенсации поврежденного жилья. В общем оккупанты попали в 3-этажный жилой дом, где разрушены квартиры и возник пожар. К тому же, повреждены три 2-этажных дома.
Напомним, что, что в результате атаки 16 апреля погибли 9 человек, а количество раненых возросло до 36, среди них есть ребенок. В больницах остаются 9 пострадавших.
Смертельный обстрел Днепра 23 апреля: как муж высказался о гибели жены?
В ночь на 23 апреля российские дроны атаковали Днепр. В результате удара по многоэтажке погибли три человека, среди них 23-летняя Карина, которая жила с мужем на 8-м этаже.
Муж погибшей, Александр, рассказал, что сначала удар пришелся по 7-му этажу, после чего произошел обвал и еще один взрыв. Впоследствии возник пожар, который охватил этажи с 6-го по 10-й.
Он выжил, выбравшись из квартиры и дождавшись спасателей ГСЧС, отметив, что спасся случайно, тогда как его жена оказалась в зоне прямого попадания и шансов выжить не имела.