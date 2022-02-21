Автомобили Skoda и Volkswagen столкнулись на выезде из Балты: есть пострадавшие

На трассе Подольск – Балта в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали 4 человека.

По информации правоохранителей, происшествие произошло на выезде из Балты 19 февраля. Водитель Skoda врезался в Volkswagen.

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Обстоятельства ДТП

За рулем Skoda находился 41-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль.

Водитель Skoda не справился с управлением и врезался в Volkswagen / Фото Нацполиции

Автомобилем Volkswagen на момент столкновения управлял 33-летний житель Подольска. В обоих авто находились пассажиры

В аварии есть пострадавшие

Известно, что в результате столкновения травмы получил водитель Skoda. Кроме этого, пострадали пассажиры обоих автомобилей.

Речь идет о 40-летнем мужчине, 37-летней женщине и гражданке, личность которой устанавливает полиция. Всех доставили в больницу.

В результате столкновения пострадали 4 человека / Фото Нацполиции

На месте работали следователи. Экспертиза должна установить, были ли водители трезвыми на момент ДТП. Авто забрали на арестплощадку.

Авария с маршруткой

Жуткое столкновение произошло в Киевской области 18 февраля. Возле села Липовка маршрутка врезалась в Renault.

Известно, что травмы получили 7 человек. Некоторых из пострадавших вытаскивали из изуродованного транспорта спасатели.

Всего в салоне маршрутки находились 17 пассажиров. Предварительно установлено, что водитель Renault вызвал аварию, когда поворачивал на дороге.