С флагом СССР: мужчина в Одесской области угрожал "дойти до Берлина"

В Измаиле 44-летний местный житель отличился возле военкомата. Он пришел к админзданию с флагом СССР и угрозами "дойти до Берлина".

По информации полиции, измаильский безработный решил таким образом устроить демонстрацию. Его даже не остановило то, что коммунистическая символика в Украине запрещена.

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Флаг конфисковали

После разговора с мужчиной его отпустили под личное обязательство. Запретный коммунистический флаг у него забрали.

Полицейские решают вопрос о внесении в базу дела по факту использования символики коммунистического режима. Уголовный кодекс предусматривает до 5 лет тюрьмы за такое нарушение.

Не первая затея

Правоохранители сталкиваются со странным мужчиной не в первый раз. В отделении отметили, что его несколько раз привлекали к ответственности.

Преимущественно – к административному, однако было и уголовное дело. 44-летнему жителю Измаила инкриминировали хранение наркотиков.

Использование запретной символики

Ранее во Львовской области работники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который пытался продать советский флаг. Соответствующее объявление он разместил в интернете в канун Дня памяти и примирения.

Стражи порядка задержали его во время встречи с потенциальным покупателем. В СБУ подозревают, что этот товар могли использовать для провокаций 8 и 9 мая.

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Впоследствии в скандал по использованию запретной символики попал одиозный нардеп Илья Кива. Он заявил, что получил повестку на допрос из-за шапки с коммунистическими символами.

Соответствующее фото в шапке скандальный политик опубликовал в своих соцсетях с провокационной подписью о нацистах и ​​фашистах. Таким образом, он якобы хотел поддержать 19-летнего юношу, которого тоже задержали за шапку с эмблемой серпа, молота и красной звезды.

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