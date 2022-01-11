Начальник управления стратегических расследований полиции Одессы попался пьяным за рулем

В Черновцах патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был высокопоставленный работник полиции. О скандальном инциденте сообщили одесские журналисты.

Причем указанный водитель обладал явными признаками сильного алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграм-канале xydessa.

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Высокопоставленный работник полиции был пьян за рулем

Инцидент произошел в Черновцах на улице Винниченко еще 8 января.

Приблизительно в 1:30 патрульные остановили внедорожник Mercedes G 63 AMG.

А за его рулем оказался мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Однако он отказался на месте проходить тест на алкогольное опьянение.

Обо всем этом свидетельствует видео, опубликованное в сети.

Админпротокол водителю выписали за превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

одесские журналисты пишут, что указанный водитель – начальник управления стратегических расследований полиции Одесской области полковник Вячеслав Ефтений. Сейчас он находится в отпуске по уходу за ребенком.

Нетрезвость водителей (а иногда и пешеходов) продолжает наносить вред и им же, и другим людям:

Опасность водителям и пешеходам создает и погода: смотрите видео