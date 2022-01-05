Неисправная вентиляция: в Одессе студенты-медики отравились угарным газом

В одном из одесских общежитий угарным газом отравились 5 студентов. Они учатся в местном медуниверситете.

Все студенты сейчас находятся в больнице. У троих из них средняя тяжесть, еще двое – в легком состоянии.

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Студенты могли не заметить неисправную вентиляцию

Все пострадавшие студенты-медики совершеннолетние. Им от 24 до 26 лет. О самом инциденте сообщил утром дежурный врач.

Медики утверждают, что главной причиной массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами и неумение вовремя распознать симптомы отравления.

По данным спасателей, вероятнее всего причиной отравления стала неисправность системы вентиляции. Речь идет о газовой колонке.

Как не отравиться угарным газом Количество случаев отравления угарным газом увеличивается с началом отопительного сезона. Перед началом и в течение всего сезона отопления следует очищать дымоходы и печи от сажи. Также Количество случаев отравления угарным газом увеличивается с началом отопительного сезона. Перед началом и в течение всего сезона отопления следует очищать дымоходы и печи от сажи. Также рекомендуют : не использовать газовую плиту, чтобы обогреть дом; часто проветривать помещение и проверять исправность газовых приборов.

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