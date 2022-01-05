Усі студенти зараз перебувають у лікарні. Троє з них мають середню тяжкість, ще двоє – у легкому стані.

До теми На Полтавщині троє людей загинули від отруєння чадним газом

Студенти могли не помітити несправну вентиляцію

Усі постраждалі студенти-медики повнолітні. Їм від 24 до 26 років. Про сам інцидент повідомив уранці черговий лікар.

Зауважте! Медики стверджують, що головною причиною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми отруєння.

За даними рятувальників, найімовірніше причиною отруєння стала несправність системи вентиляції. Мовиться про газову колонку.

Як не отруїтись чадним газом Кількість випадків отруєння чадним газом збільшується з початком опалювального сезону. Перед початком та впродовж усього сезону опалення варто очищати димоходи та печі від сажі. Кількість випадків отруєння чадним газом збільшується з початком опалювального сезону. Перед початком та впродовж усього сезону опалення варто очищати димоходи та печі від сажі. Також рекомендують : не використовувати газову плиту, щоб обігріти дім; часто провітрювати приміщення та перевіряти справність газових приладів.

Схожі випадки в Україні: коротко

На Одещині знайшли мертвою всю родину через ймовірне отруєння чадним газом від паливного генератора. Загинули й маленькі діти.

Правоохоронці знайшли на Львівщині в одній із квартир багатоповерхівки тіла подружжя пенсіонерів. Медики встановили причину їхньої смерті – отруєння побутовим газом.

У Вінниці в приватному будинку знайшли мертвими 3 людей. За попередньою інформацією, вони могли якраз отруїтись чадним газом.

Цікаво – виробництво сиру зупинилось через високі ціни на газ: деталі у відео