Не подлежит восстановлению: Россия атаковала здания Суспильного в Одессе

Десятки ударных российских дронов ночью 28 марта атаковали Одессу. В результате обстрела зафиксировано повреждение зданий Суспильного.

Одна из них не подлежит восстановлению. Об этом сообщило Суспильное.

Насколько серьезные повреждения?

Как рассказали журналисты, во время ночного террора в Одессе в одно из зданий произошел прилет российского "Шахеда". Из-за разрушений оно не подлежит восстановлению, добавили они.

Другие помещения также изуродованы. В частности, по словам менеджера Суспильное Одесса Назария Максимчука, там выбиты окна. Обошлось без пострадавших.

Последствия вражеских ударов

Абсолютно все офисные помещения остались без окон и есть разрушения в офисных помещениях, в том числе повреждения получила Академия Суспильного,

– отметил Максимчук.

Шеф-редактор Елена Голда рассказала, что техника для съемок была в безопасных местах, поэтому редакция продолжает работать в обычном режиме.

