В Одесской области в ужасной аварии с опрокидыванием пострадала 4-летняя девочка
Источник:полиция Одесской области
Серьезное ДТП произошло на трассе Одесса – Киев вечером 3 января. Водитель легковушки Volkswagen не справился с управлением и протаранил отбойник, после чего машина несколько раз перевернулась.
На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. В результате аварии пострадали 39-летний владелец автомобиля, его 37-летняя жена и 4-летняя дочь.
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Травмированных госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.
От машины остался только металлолом
- По данным следователей, авария произошла около 21:00 вечером 3 января возле поселка Радостное в Одесской области.
- Водитель Volkswagen, как говорят правоохранители, не соблюдал безопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего легковушка направилась в отбойник.
- В результате удара неуправляемая легковушка несколько раз перевернулась и влетела в отбойник на другой стороне дороги.
Очевидцы инцидента вызвали скорую, экипаж которой оказал пострадавшим первую помощь. Травмированную семью госпитализировали в медицинское учреждение.
По факту совершения ДТП с потерпевшими следователи открыли уголовное производство. Квалифицировали событие правоохранители как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
Максимальная санкция по этой статье – до 7 лет лишения свободы.
Следователи пытаются выяснить все обстоятельства ДТП.
Еще одно ДТП с опрокидыванием
Вечером 3 января в Киеве на Набережном шоссе водитель Honda "поиграл в шашки" и на большой скорости задел другой автомобиль. От удара машина улетела в отбойник и перевернулась. По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.