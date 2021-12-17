В Одесской области водитель Lexus насмерть сбил пожилого пешехода
Источник:полиция Одесской области
ЧП произошло на трассе неподалеку от села Кошары в Одесской области вечером 16 декабря. 29-летний харьковчанин на большой скорости сбил перебегавшего дорогу пенсионера.
В результате ДТП 69-летний мужчина погиб на месте происшествия. Водитель вызвал полицию и "скорую". Однако медикам осталось только констатировать гибель пешехода.
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По факту смертельной аварии правоохранители открыли соответствующее уголовное производство.
Перебегал дорогу в неположенном месте
- Полицейские установили, что причной ДТП стал 69-летний житель Южного, который пересекал трассу в неустановленном для этого месте.
- Нарушение правил дорожного движения, темное время суток, отсутствие света на трассе и большая разрешенная на этом участке дороги скорость привели к трагедии.
- Следователи проверили владельца Lexus на наличие алкоголя в крови. Он был трезв.
Правоохранители назначили ряд экспертиз по делу. Они будут проверять, мог ли харьковчанин избежать аварии. Если вину водителя признают в суде, ему грозит от 3 до 8 лет ограничение свободы с лишением прав на 3 года после увольнения.
Впрочем, по всей вероятности, виновником ДТП признают самого погибшего.
Последние аварии с убытком пешеходов в Украине
В ночь на 17 декабря на выезде из Киева погибли двое мужчин. Они перебегали Житомирскую трассу в неположенном для этого месте и попали под колеса грузовиков. В результате столкновения обоих нарушителей отбросило в разные стороны дороги. Они погибли мгновенно.
Еще одно аналогичное ДТП произошло утром 17 декабря в Киеве возле станции метро "Шулявская". Девушка пыталась перейти улицу Александра Довженко, однако попала под колеса Subaru. Она получила серьезные травмы и впала в кому.