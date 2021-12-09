В Одесском аэропорту поймали иностранца, которого искал Интерпол

9 декабря 2021 , 11:00
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Одесский пограничный отряд

В аэропорту Одессы пограничники обнаружили мужчину, который находится в международном розыске. Его немедленно задержали и передали полиции.

Об этом сообщили 8 декабря, а провели задержание накануне. Служащие Одесского пограничного отряда отметили, что этому мужчине 74 года.

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За что его разыскивали

Разыскиваемый прибыл самолетом из Стамбула. Согласно документам, он является гражданином Германии. О том, что этот пассажир может быть преступником, стало известно во время проведения проверки.

По данным пограничников мужчину разыскивают за различные преступления. Он, вероятно, нарушил 4 статьи Уголовного кодекса Германии.

Пограничники немедленно сообщили об этом в офис Интерпола в Киеве. Впоследствии задержанного ждет экстрадиция на родину.


Мужчина, которого задержали пограничники / Фото Одесского пограничного отряда

Несколько похожих задержаний

Читайте полный текст сообщения Одесского пограничного отряда:

Вчера на Одесском аэродроме пограничники разоблачили преступника, который находился в международном розыске.
Им оказался 74-летний гражданин Германии, прибывший рейсом из Стамбула.
Во время контроля пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпол на установочные данные иностранца. Мужчину сразу задержали.
Пограничники установили, что его разыскивают правоохранители на родине за преступления, предусмотренные четырьмя статьями Уголовного Кодекса Федеративной Республики Германии, которые связаны с мошенничеством.
По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киеве, а задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Автор: Олександр Марчак