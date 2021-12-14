Полицейского, пытавшегося скрыть ДТП в Одессе, назначили заместителем руководителя Нацполиции
Источник:фейсбук Владислава Сердюка
Майора Александра Гостищева 13 декабря назначили заместителем начальника Нацполиции в Одесской области. По информации СМИ, 3 декабря авто с ним сбило женщину на переходе и правоохранитель пытался скрыть факт ДТП.
О кадровых изменениях сообщил активист "Группы 2 мая" Владислав Сердюк. Также он опубликовал соответствующий документ.
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Назначение Гостищева: что известно
Согласно приказу, один из руководителей одесской полиции будет получать 4,9 тысячи гривен зарплаты. В то же время он будет иметь 100% надбавки за специфические условия прохождения службы в полиции.
Приказ о назначении Гостищева заместителем начальника одесской полиции / Фото из Фейсбука Владислава Сердюка
В органах Гостищев работает уже более 9 лет. До декабрьского назначения, майор полиции исполнял обязанности заместителя руководителя ГУ НП в Одесской области. Перед этим был главой одесских патрульных.
Скандальное ДТП с участием Гостищева
В Государственном бюро расследований 7 декабря сообщили о жуткой аварии в Одессе на пересечении улиц Ангарской и Магистральной. Служебный автомобиль Нацполіції Hyundai Sonata проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину на переходе.
Потерпевшая получила травмы и нуждалась в помощи медиков, но люди, которые находились в служебном автомобиле, не подпускали к ней врачей. Впоследствии полицейский вызвался доставить пожилую женщину в больницу самостоятельно.
Служебный автомобиль полиции нарушил ПДД / Фото с сайта Одесского горсовета
По информации ресурса "Думская", авто полицейских двигалось очень быстро, потому что спешило в городской совет Черноморска. 3 декабря там состоялась акция протеста, которая переросла в столкновения с правоохранителями.
Издание добавляет, что в салоне авто был собственно Александр Гостищев. Вместе с ним ехали инспектор управления Патрульной полиции в Одесской области и исполняющий обязанности начальника одного из управлений полиции Одесской области.
Полицейские самовольно покинули место ДТП и доставили женщину в одну из городских больниц Одессы. Там они настояли, чтобы ей диагностировали бытовую травму. Впоследствии Гостищев сделал еще ряд шагов, чтобы скрыть факт правонарушения.
Гостищева могут привлечь к ответственности
Следователи ГБР расследуют дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Если вину Гостищева докажут, ему может грозить штраф до 8,5 тысячи гривен.
Какое наказание предусматривает статья
- исправительные работы до 2 лет;
- арест на пол года;
- или условный срок до 3 лет с лишением водительских прав.
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