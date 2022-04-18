Об этом сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что надо внимательно наблюдать за противником.

Ранее Одесские пехотинцы разрушили планы российских оккупантов на Николаевщине

Следует следить и за гражданским населением, – Братчук

Особенно здесь, среди гражданского населения, потому что есть те, кто пошел на сотрудничество с оккупантами,

– пояснил Братчук.

Так в Одесской области наблюдают за ситуацией на Херсонщине, где русские пытаются выйти на административные границы области.

Арестович говорил, что планы по высадке провалились

Отметим, что ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщал, что планы по высадке десанта на побережье провалились. Речь идет именно о линиях Одесса – Николаев провалились. Он отметил, что после потопления крейсера "Москва" об этом можно не волноваться.

Однако накануне заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что враг может попытаться высадить десант с моря. Однако речь идет не об Одессе, а о Мариуполе.

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