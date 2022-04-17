Об этом сообщили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского. На официальной странице в фейсбуке военные обнародовали фото задержания и изъятых у диверсантов средств и документов.

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Военные отдельного батальона одесской морской пехоты поймали вражескую диверсионно-разведывательную группу в Николаевской области.

Кому-то из них повезло – некоторые (диверсанты – ред. 24 канал) остались в живых и попали в плен. А кто-то поедет домой в черном целлофановом мешочке,

– добавили в 35-й ОБМП.

Кстати, на фото изображены "трофеи" и документы, которые украинские морпехи обнаружили у задержанных российских диверсантов.

"Трофеи" одесских морских пехотинцев / Фото 35 ОБМП

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