Про це повідомили у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. На офіційній сторінці у фейсбуці військові оприлюднили фото затримання і вилучених у диверсантів засобів та документів.

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Військові окремого батальйону одеської морської піхоти піймали ворожу диверсійно-розвідувальну групу на Миколаївщині.

Комусь з них пощастило – деякі (диверсанти – ред. 24 канал) залишилися живими і потрапили у полон. А хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку,

– додали у 35-й ОБМП.

До слова, на фото зображені "трофеї" та документи, які українські морпіхи знайшли у затриманих російських диверсантів.

"Трофеї" одеських морських піхотинців / Фото 35 ОБМП

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