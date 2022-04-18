Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що треба уважно спостерігати за противником.

Раніше Одеські піхотинці зруйнували плани російських окупантів на Миколаївщині

Слід стежити і за цивільним населенням, – Братчук

Особливо тут, серед цивільного населення, бо є ті, хто пішов на співпрацю з окупантами,

– пояснив Братчук.

Так в Одеській області спостерігають за ситуацією на Херсонщині, де росіяни намагаються вийти на адміністративні кордони області.

Арестович казав, що плани щодо висадки провалились

Зазначимо, що раніше радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомляв, що плани щодо висадки десанту на узбережжя провалились. Мовиться саме про лінії Одеса – Миколаїв провалились. Він зазначив, що після потоплення крейсера "Москва" про це можна не хвилюватись.

Проте напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що ворог може спробувати висадити десант з моря. Проте мовиться не про Одесу, а про Маріуполь.

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