Судился 2 года: исполком Одесской мэрии возместил мужчине деньги за разбитое авто
Источник:ЕГРСР
Одессит 2 года судился с городским советом за разбитый автомобиль. Мужчина все-таки получил возмещение.
В Приморском райсуде Одессы с октября 2019 года рассматривали дело о разбитом автомобиле. Местный житель решил взыскать с мэрии материальный ущерб.
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На авто упало дерево
Владелец автомобиля отметил, что 3 июля днем на его Acura ILX упало дерево. Вследствие этого в машине было:
- разбитое стекло;
- поврежденный капот и передние крылья;
- разбиты 2 фары и передний бампер.
Ущерб мужчина оценил в 86,7 тысячи гривен. Он решил взыскать эту сумму с исполкома Одесского городского совета, поскольку именно этот орган отвечает за содержание зеленых насаждений.
Позиция мэрии Одессы
Представитель городского совета в суде возразил против исковых требований. Он заявил, что одессит не указал точного адреса события и что дерево не находилось на балансе исполкома.
Однако полицейские из Шевченковского отделения Одессы зафиксировали это событие и зарегистрировали информацию в базе 3 июля 2019 года. Экспертиза подтвердила, что стоимость нанесенного ущерба составляет 86,7 тысячи гривен.
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Кроме этого, в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского моря сообщили о дожде и грозе в тот день. Ветер был не сильный, 1 – 3 метра в секунду, поэтому непогода не слишком способствовала падению дерева.
Решение суда и возмещение убытков
Суд решил частично удовлетворить иск одессита и заставил мэрию Одессы возместить ему нанесенный ущерб в полном размере. Город также должен был выплатить 8,9 тысячи гривен расходов на правовую помощь.
Полный текст решения составили еще в сентябре 2020 года. Однако оно вступило в силу аж в сентябре 2021 года.
Только в январе 2022 года в горсовете Одессы приняли решение о выплате упомянутой суммы владельцу разбитого автомобиля.